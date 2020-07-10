Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

10 Июль 2020 2020-07-10T14:20:34+03:00

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10 июля в Удмуртии зарегистрировали 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 21 жителя Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по 4 случая заражения зарегистрировано в Можге и Балезинском районе, 3 случая в Кизнерском районе, по 2 случая заражения в Глазове и Кезском районе, по одному случаю в Воткинске, Сарапуле, Вавожском, Игринском, Сюмсинском, Увинском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 740

Можга - 230

Алнашский район - 121

Завьяловский район - 119

Малопургинский район - 58

Глазов - 43

Воткинский район - 33

Балезинский район - 45

Можгинский район - 29

Граховский район - 25

Увинский район - 20

Сарапул - 45

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 22

Ярский район - 8

Воткинск - 14

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 8

Игринский район - 21

Кезский район - 21

Кизнерский район - 18

Камбарский район - 7

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 5

Селтинский район - 4

Вавожский район - 21

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU