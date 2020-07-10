2020-07-10T14:20:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

10 июля в Удмуртии зарегистрировали 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 21 жителя Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по 4 случая заражения зарегистрировано в Можге и Балезинском районе, 3 случая в Кизнерском районе, по 2 случая заражения в Глазове и Кезском районе, по одному случаю в Воткинске, Сарапуле, Вавожском, Игринском, Сюмсинском, Увинском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 740

Можга - 230

Алнашский район - 121

Завьяловский район - 119

Малопургинский район - 58

Глазов - 43

Воткинский район - 33

Балезинский район - 45

Можгинский район - 29

Граховский район - 25

Увинский район - 20

Сарапул - 45

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 22

Ярский район - 8

Воткинск - 14

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 8

Игринский район - 21

Кезский район - 21

Кизнерский район - 18

Камбарский район - 7

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 5

Селтинский район - 4

Вавожский район - 21

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будут ли участок Славянского шоссе в Ижевске ремонтировать по гарантии?
В ближайший час в Удмуртии ожидаются грозы, ливни и град
У жителя Удмуртии мошенники обманным путем похитили 400 тысяч рублей
На трех участках региональных трасс в Удмуртии установили освещение
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Как выбрать первый тариф для смартфона и не прогадать?
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?
«Всегда любила занятия по хореографии!»: олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась с подписчиками зажигательным танцем
Житель Удмуртии укусил полицейского
«Духота была ужасная»: кондуктору из Ижевска, которая упала в обморок, помогли пассажиры
В выходные на трех участках дороги в Ижевске ограничат движение
Из-за пьяного водителя на трассе Удмуртии погибла женщина
За сутки в Удмуртии утонуло два человека
Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого
Статистика по коронавирусу в Ижевске на 10 июля: 49 новых случаев заражения и 32 выздоровевших
Ижевчане могут сами выбрать то, что изменится в Березовой роще
Готовность детских летних лагерей проверили в Удмуртии
С августа в Ижевск начнет летать авиакомпания «Победа»
Погода в Ижевске на 10 июля 2020 года: без осадков и жара
Приемочная комиссия проверила качество дорог на улицах Ижевска
Химикаты или насекомые: ижевчане заметили вещество на кленах и липах
С середины июля из Ижевска начнут ездить некоторые поезда в южном направлении
Начальник ГИБДД МВД по Удмуртии о разметке: «Ночью жители тихонечко штрихуют сплошную линию»