Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
10 июля в Удмуртии зарегистрировали 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 21 жителя Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по 4 случая заражения зарегистрировано в Можге и Балезинском районе, 3 случая в Кизнерском районе, по 2 случая заражения в Глазове и Кезском районе, по одному случаю в Воткинске, Сарапуле, Вавожском, Игринском, Сюмсинском, Увинском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 740
Можга - 230
Алнашский район - 121
Завьяловский район - 119
Малопургинский район - 58
Глазов - 43
Воткинский район - 33
Балезинский район - 45
Можгинский район - 29
Граховский район - 25
Увинский район - 20
Сарапул - 45
Глазовский район - 13
Сарапульский район - 22
Ярский район - 8
Воткинск - 14
Красногорский район - 7
Шарканский район - 9
Якшур-Бодьинский район - 8
Игринский район - 21
Кезский район - 21
Кизнерский район - 18
Камбарский район - 7
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 5
Селтинский район - 4
Вавожский район - 21
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 7
Киясовский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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