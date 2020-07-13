2020-07-13T16:08:01+03:00
Общество

Молодые специалисты «Ижстали» представили новаторские разработки

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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Молодые специалисты «Ижстали» (входит в Группу «Мечел») защитили технические задания перед Советом главных специалистов завода.

Лучшей признана работа энергетика участка прокатного цеха Николая Васильева по увеличению производительности нагревательных печей стана 450. Николай пришел к выводу, что модернизация существующих печей и установка дополнительного оборудования не в полной мере решает поставленную задачу, а наиболее эффективным является строительство печи с шагающим подом.

Двум инновациям работников департамента технического развития присуждено второе место. Николай Золотарев разработал технологию закалки конструкционных марок стали с использованием линии термомеханического упрочнения стана 250. Елизавета Смагина определила оптимальные параметры нескольких шлакообразующих смесей, влияющих на качество разливки стали на машине непрерывного литья заготовок.

На третьем месте – проекты мастера прокатного цеха Кирилла Пентегова и начальника участка департамента контроля качества продукции Станислава Шемякина. Первый оптимизировал технологию проката высоколегированной марки стали на стане 250. Второй усовершенствовал методику контроля качества контактного рельса.

«Рацпредложения молодых специалистов решают конкретные производственные задачи. Некоторые из них будут внедрены в производство в ближайшее время, другие рассчитаны на перспективу», прокомментировал главный инженер ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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