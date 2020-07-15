Жители республики могут подать заявку на газификацию под ключ онлайн
АО «Газпром газораспределение Ижевск» запустило новый сервис на своем сайте www.udmgas.ru. Теперь через Личный кабинет жители республики могут подать заявку на газификацию.
- Мы давно работаем по договорам на газификацию в режиме «Единого окна». Это значит, что клиент с момента подачи заявки до момента поступления газа в дом общается с ответственным специалистом Единого окна, который может проконсультировать его по всем вопросам, - говорят в компании. - Теперь подать заявку стало еще проще. Кроме того, в личном кабинете вы можете отследить, на каком этапе находится ваше обращение.
Стоимость комплексного договора рассчитывается индивидуально для каждого объекта и зависит от технических характеристик объекта и перечня мероприятий, необходимых для подключения. Подробнее о ценах и о том, как подать заявку онлайн, читайте в материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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