Рабочая комиссия проверила ремонт нескольких улиц в Ижевске
В Ижевске рабочая комиссия проверила ремонт улиц Телегина, Степной и Шабердинского тракта. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».
Так, на улице Телегина, на участке от улицы Новошестнадцатой до улицы Пятнадцатой, уложены оба слоя асфальта, благоустроены съезды с дорог, расширена парковка у детского сада №68.
На улице Степной уложен нижний слой асфальта, специалисты прокладывают лотки для отвода воды. А на Шабердинском тракте уложен нижний слой асфальта, заменена часть бортовых камней, ведутся работы по укладке верхнего слоя.
Фото: Дороги Удмуртии
На данный момент готовность объектов составляет более 70%. Водителей просят соблюдать скоростной режим и выполнять требования установленных на участках дорожных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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