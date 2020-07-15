Рабочая комиссия проверила ремонт нескольких улиц в Ижевске

15 Июль 2020 2020-07-15T14:51:47+03:00

На данный момент готовность объектов составляет более 70%

Изменить размер текста: A A

В Ижевске рабочая комиссия проверила ремонт улиц Телегина, Степной и Шабердинского тракта. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

Так, на улице Телегина, на участке от улицы Новошестнадцатой до улицы Пятнадцатой, уложены оба слоя асфальта, благоустроены съезды с дорог, расширена парковка у детского сада №68.

На улице Степной уложен нижний слой асфальта, специалисты прокладывают лотки для отвода воды. А на Шабердинском тракте уложен нижний слой асфальта, заменена часть бортовых камней, ведутся работы по укладке верхнего слоя.

Фото: Дороги Удмуртии

На данный момент готовность объектов составляет более 70%. Водителей просят соблюдать скоростной режим и выполнять требования установленных на участках дорожных знаков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Женщину из Удмуртии, которая неделю не выходила на связь, нашли мертвой в квартире.

- На Южном кладбище в Ижевске загорелась машина. Узнали подробности.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU