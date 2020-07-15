2020-07-15T14:51:47+03:00
Общество

Рабочая комиссия проверила ремонт нескольких улиц в Ижевске

На данный момент готовность объектов составляет более 70%
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дороги УдмуртииФото: Дороги Удмуртии
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В Ижевске рабочая комиссия проверила ремонт улиц Телегина, Степной и Шабердинского тракта. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

Так, на улице Телегина, на участке от улицы Новошестнадцатой до улицы Пятнадцатой, уложены оба слоя асфальта, благоустроены съезды с дорог, расширена парковка у детского сада №68.

На улице Степной уложен нижний слой асфальта, специалисты прокладывают лотки для отвода воды. А на Шабердинском тракте уложен нижний слой асфальта, заменена часть бортовых камней, ведутся работы по укладке верхнего слоя.

Фото: Дороги Удмуртии

Фото: Дороги Удмуртии

На данный момент готовность объектов составляет более 70%. Водителей просят соблюдать скоростной режим и выполнять требования установленных на участках дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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