2020-07-15T14:00:27+03:00
Происшествия

Двоих жителей Удмуртии подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр

Незаконная деятельность была пресечена полицейскими
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего и 40-летнего жителей Ижевска. Их подозревают в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, не позднее 2017 года 35-летний подозреваемый купил не менее 8 платежных терминалов, предназначенных для проведения азартных игр. Мужчина разместил их в арендованных помещениях в Первомайском и Ленинском районах Ижевска. Позже он привлек к незаконной деятельности 40-летнего знакомого, которому поручил инкассацию игровых терминалов, а также их техническое обслуживание, - говорится в сообщении.

Незаконная деятельность была пресечена полицейскими. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Теперь подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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