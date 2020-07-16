Жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков

16 Июль 2020 2020-07-16T10:25:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии задержали 21-летнего местного жителя. Его подозревают в незаконном хранении наркотического вещества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Молодого человека задержали в подъезде жилого дома с поличным. Задержанный пояснил, что наркотическое средство изготовил сам из растения «конопля», которое собрал возле одной из деревень Глазовского района, - говорится в сообщении.

В настоящее время дознавателем МО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Махал руками и начал захлебываться»: в Удмуртии спасатели вытащили из воды тонущего мужчину.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 16 июля.

- Состояние катающих детей лошади, пони и ослика провели ветеринары в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU