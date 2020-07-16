2020-07-16T10:25:21+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии задержали 21-летнего местного жителя. Его подозревают в незаконном хранении наркотического вещества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Молодого человека задержали в подъезде жилого дома с поличным. Задержанный пояснил, что наркотическое средство изготовил сам из растения «конопля», которое собрал возле одной из деревень Глазовского района, - говорится в сообщении.

В настоящее время дознавателем МО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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