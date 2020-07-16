Ижевчанина обвиняют в убийстве знакомого
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 66-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- В полицию поступило заявление от ижевчанина о безвестном исчезновении 40-летнего родственника. Полицейскими установлено, что мужчина стал жертвой преступления, 16 июля его тело с признаками насильственной смерти нашли закопанным на одном из участков в СНТ. По подозрению в совершении преступления задержан 66-летний знакомый потерпевшего. Оказалось между пьяными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом и несколько раз металлическим предметом, - говорится в сообщении.
В результате полученных ранений потерпевший скончался, после этого злоумышленник выкопал яму на участке и захоронил там погибшего. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.
Сейчас следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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