2020-07-16T16:52:24+03:00
Происшествия

Ижевчанина обвиняют в убийстве знакомого

Тело 40-летнего мужчины нашли закопанным на одном из участков в СНТ
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 66-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В полицию поступило заявление от ижевчанина о безвестном исчезновении 40-летнего родственника. Полицейскими установлено, что мужчина стал жертвой преступления, 16 июля его тело с признаками насильственной смерти нашли закопанным на одном из участков в СНТ. По подозрению в совершении преступления задержан 66-летний знакомый потерпевшего. Оказалось между пьяными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом и несколько раз металлическим предметом, - говорится в сообщении.

В результате полученных ранений потерпевший скончался, после этого злоумышленник выкопал яму на участке и захоронил там погибшего. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Сейчас следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчане могут выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчанина обвиняют в убийстве знакомого
Ижевчане могут выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести»
С 15 июля в 20 районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов
Минсоцполитики опровергло информацию о выплате по 1000 рублей за каждый год брака в Удмуртии
Спасатели Ижевске помогли освободиться кошке, у которой лапа застряла в сливном отверстии ванны
Ночью 17 июля местами по Ижевску ожидается гроза
Водитель, которому стало плохо за рулем, стал виновником массового ДТП на дороге Ижевск - аэропорт
65-летний житель Удмуртии пошел купаться пьяным и утонул
Жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков
«Махал руками и начал захлебываться»: в Удмуртии спасатели вытащили из воды тонущего мужчину
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 16 июля: 43 новых случая заражения и 9 выздоровевших
Страдающую психическим расстройством девушку разыскивают в Удмуртии
Состояние катающих детей лошади, пони и ослика проверили ветеринары в Удмуртии
Купался в неположенном месте: ижевчанин получил черепно-мозговую травму на воде
Санитарные нормы соблюдаются во всех школьных лагерях Ижевска
Погода в Ижевске на 16 июля: дожди, грозы и +32 градуса