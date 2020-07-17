Лучших работников «Ижстали» наградили в День металлурга

17 Июль 2020 2020-07-17T12:23:45+03:00

Были отмечены более 130 передовиков производства

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В канун профессионального праздника - Дня металлурга - более 130 передовиков производства завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») отмечены наградами различного уровня.

Среди наград - грамоты и благодарности Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства и Государственного совета Республики, звания «Почетный металлург» и «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики».

Восьмерым работникам и шестерым ветеранам присвоено почетное звание «Заслуженный работник ПАО «Ижсталь». Все отработали на заводе более 30 лет, внесли большой личный вклад в развитие производства, освоение передовых технологий и модернизацию оборудования. Трудовые достижения каждого отмечены государственными наградами.

На заводскую Доску почета занесли фотографии 14 передовых бригад и 28 работников, которым за достижение высоких производственных показателей и добросовестное отношение к труду присвоены звания «Лучший по профессии», «Лучший специалист», «Лучший руководитель».

- На «Ижстали» трудятся настоящие профессионалы, преданные профессии и любимому делу. С таким коллективом можно решать задачи любой сложности, - отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

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ИСТОЧНИК KP.RU