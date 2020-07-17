2020-07-17T16:58:38+03:00
Происшествия

Около 250 тысяч рублей обманным путем похитили у жительницы Удмуртии

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

В полицию обратилась 31-летняя жительница Удмуртии с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По словам женщины, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги, чтобы сохранить деньги, женщине нужно было снять сбережения и перевести их на другой «безопасный» счет. Следуя указаниям женщина перевела мошенникам 245 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой записали трогательный ролик.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В какие города Турции выгоднее всего лететь россиянам в этом году
Какая погода ждет жителей Ижевска в выходные?
Около 250 тысяч рублей обманным путем похитили у жительницы Удмуртии
МегаФон и Росгеология начинают морские исследования, чтобы проложить подводную линию связи из Европы в Азию
Фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой записали трогательный ролик
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Прокуратура Удмуртии: «В результате проверки по факту гибели 17-летней девочки было выявлено множество нарушений»
Видео: как устроен сухой фонтан на Центральной площади Ижевска
Инспекторы ГИБДД Татарстана с помощью стрельбы смогли остановить нарушителя из Удмуртии
16 июля на пешеходных переходах Ижевска сбили двух подростков
Лучших работников «Ижстали» наградили в День металлурга
Житель Удмуртии выиграл в лотерею более 11 млн рублей
Незаконный доход в 5 млн рублей: группу жителей Удмуртии осудят за незаконное создание юрлиц
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июля: 40 новых случаев заражения и 15 выздоровевших
Женская сборная России по биатлону продолжает тренировки в Ижевске
Одну из дорог перекроют в Удмуртии из-за соревнований по велоспорту
Переход ижевского садика №232 в собственность города не отразится на детях