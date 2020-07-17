Около 250 тысяч рублей обманным путем похитили у жительницы Удмуртии
В полицию обратилась 31-летняя жительница Удмуртии с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- По словам женщины, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги, чтобы сохранить деньги, женщине нужно было снять сбережения и перевести их на другой «безопасный» счет. Следуя указаниям женщина перевела мошенникам 245 тысяч рублей, - говорится в сообщении.
На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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