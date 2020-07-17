В какие города Турции выгоднее всего лететь россиянам в этом году

17 Июль 2020 2020-07-17T17:12:59+03:00

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Специалисты сервиса планирования путешествий выяснили, в какие города Турции выгоднее всего лететь отдыхать россиянам в этом году. Данные собрал RT на русском.

- Ниже всего цены на авиабилеты в Турцию будут в октябре. Средняя стоимость перелёта туда-обратно из Москвы составляет 14,6 тыс. рублей. В сентябре авиабилеты в среднем будут стоить 15,8 тыс. рублей, в августе — 17,1 тыс. рублей. Дешевле всего с августа по октябрь можно слетать в Стамбул — билеты будут стоить от 11,9 тыс. до 14,2 тыс. рублей, - говорится в сообщении.

Так, в августе выгоднее всего останавливаться отеле в Стамбуле — номер от 980 рублей. Отели до 2 тыс. рублей за сутки можно найти также в Анкаре, Алании, Анталии, Измире и Даламане. Дороже всего в августе отдыхать в Бодруме, где цена за номер от 2100 рублей.

В сентябре самые низкие цены в Стамбуле — от 940 рублей за номер. А в октябре выгоднее будет остановиться в Алании — там стоимость номера в трёхзвёздочном отеле снижается до 600 рублей на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU