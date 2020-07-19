Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии

ФОТО: МЧС Удмуртии

Сегодня, 19 июля, в ближайший час в Удмуртию придут грозы, ливни и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства чрезвычайный ситуаций.

Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Такая погода сохранится в республике примерно до 18:00.

В ведомстве рекомендуют ограничить пребывание на улице, следить за новостными блоками, соблюдать безопасный скоростной режим на дорогах, а также подготовить фонарик, батарейки, спички и восковые свечи на случай отключения электричества.

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