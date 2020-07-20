По итогам июня 2020 года аналитики сделали вывод, что в России сократился спрос на товары для отдыха

20 Июль 2020 2020-07-20T17:39:46+03:00

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Аналитики пришли к выводу, что в России по итогам июня 2020 года сократился спрос на товары для отдыха. Об этом сообщает RT на русском.

Так, продажи сланцев и шлепанцев по сравнению с июнем 2019 года сократились на 32%, средняя цена при этом выросла на 2% и составила 268 рублей. Также в этом году жители покупали в четыре раза меньше парео, средняя цена снизилась на 4% и составила 645 рублей.

Больше чем на половину снизилась популярность купальников (58%), несмотря на то, что цена на них снизилась на 22% и составила 920 рублей. Спрос сократился и на пляжные шляпы – на 21%, при средней стоимости 551 рубль.

- Упал объём турпотока. В июне, например, по сравнению с прошлым годом — примерно на 70%. Поэтому, естественно, сопутствующие товары пользовались меньшим спросом, - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU