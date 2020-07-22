Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
22 июля в Удмуртии зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.
Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Якшур-Бодьинском, Увинском, Алнашском, Малопургинском районах и в Можге.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 994
Можга - 253
Алнашский район - 126
Завьяловский район - 178
Малопургинский район - 61
Глазов - 51
Воткинский район - 34
Балезинский район - 61
Можгинский район - 47
Граховский район - 25
Увинский район - 24
Сарапул - 64
Глазовский район - 19
Сарапульский район - 23
Ярский район - 11
Воткинск - 17
Красногорский район - 7
Шарканский район - 9
Якшур-Бодьинский район - 14
Игринский район - 27
Кезский район - 24
Кизнерский район - 40
Камбарский район - 12
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 6
Селтинский район - 4
Вавожский район - 26
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 7
Киясовский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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