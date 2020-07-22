Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

22 Июль 2020 2020-07-22T12:54:17+03:00

Рассказываем о статистике по районам

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22 июля в Удмуртии зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.

Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Якшур-Бодьинском, Увинском, Алнашском, Малопургинском районах и в Можге.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 994

Можга - 253

Алнашский район - 126

Завьяловский район - 178

Малопургинский район - 61

Глазов - 51

Воткинский район - 34

Балезинский район - 61

Можгинский район - 47

Граховский район - 25

Увинский район - 24

Сарапул - 64

Глазовский район - 19

Сарапульский район - 23

Ярский район - 11

Воткинск - 17

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 14

Игринский район - 27

Кезский район - 24

Кизнерский район - 40

Камбарский район - 12

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 6

Селтинский район - 4

Вавожский район - 26

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU