2020-07-22T12:54:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

22 июля в Удмуртии зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.

Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Якшур-Бодьинском, Увинском, Алнашском, Малопургинском районах и в Можге.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 994

Можга - 253

Алнашский район - 126

Завьяловский район - 178

Малопургинский район - 61

Глазов - 51

Воткинский район - 34

Балезинский район - 61

Можгинский район - 47

Граховский район - 25

Увинский район - 24

Сарапул - 64

Глазовский район - 19

Сарапульский район - 23

Ярский район - 11

Воткинск - 17

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 14

Игринский район - 27

Кезский район - 24

Кизнерский район - 40

Камбарский район - 12

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 6

Селтинский район - 4

Вавожский район - 26

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я хотел бы побывать на могиле сестры»: в Удмуртии продолжается судебное заседание по делу экс-главы Соловьева
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Ночью с 22 на 23 июля в Удмуртии ожидаются ливни, грозы и сильный ветер
Ижевчанин подозревается в изнасиловании 22-летней девушки
В рейтинге лучших регионов России для жизни Удмуртия заняла 52 место
В результате ДТП в Удмуртии пострадали двое подростков
«Уснул, а нога была на педали газа»: следователи завершили проверку по факту гибели жителя Удмуртии в сгоревшей машине
Мошенники похитили 215 тысяч рублей с банковского счета ижевчанина
Регулируемый пешеходный переход появится на одном из участков в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июля: 31 новый случай и 47 выздоровевших
В «Удмуртнефти» внедряется программа для проектирования разработки месторождений