Tele2 вдвое ускорила мобильный интернет в Удмуртии благодаря современным технологиям

27 Июль 2020 2020-07-27T16:10:04+03:00

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Tele2 в Удмуртии продолжает работать над повышением качества связи и эффективным использованием радиочастот. Технология передачи данных Carrier Aggregation* (СA) решает обе эти задачи одновременно. Она усиливает сигнал и объединяет на каждой базовой станции нескольких диапазонов LTE, работающих на разных частотах. Надежность связи при этом увеличивается, а время загрузки «тяжелого» контента сокращается вдвое. С начала года CA установлена на 10% базовых станций Удмуртии, в том числе в Ижевске, Сарапуле, Увинском, Каракулинском, Игринском и Дебесском районах. Скорость интернета во время контрольных замеров достигала 90 Мб/c.

Вместе с Carrier Aggregation оператор активно применяет технологию MIMO (Multiple Input Multiple Output*). Базовая станция отсылает информацию через несколько передающих антенн, а абонент принимает ее через несколько приемных антенн в смартфоне. Данные транслируются многократно, что обеспечивает непрерывную и надежную передачу сигнала, мобильный интернет работает в 2-2,5 раза быстрее. Обновление сети компания начала в конце 2018 года, сейчас MIMO внедрена на 13% базовых станций Tele2 в Удмуртии.

Обе технологии ускоряют передачу данных внутри сети при загрузке и скачивании контента, в перспективе абоненты смогут использовать интернет со скоростью до 200 Мбит/c. В первом полугодии Tele2 проделала масштабную работу по техническому развитию сети 4G. Работы велись на территории всей республики, как в районных центрах, так и в отдаленных населенных пунктах. Рост трафика в сети LTE с начала года составил 18%.

*Кариер Агрегэйшн, Мультитайпл Инпут Мультитайпл Аутпут.

ИСТОЧНИК KP.RU