2020-07-29T17:36:18+03:00
Общество

В среднем цена на набор первоклассника в России увеличилась на 55%

Аналитики выяснили, как изменился спрос на некоторые товары для подготовки детей к школе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Средний чек на набор первоклассника в России вырос на 55% и составил 712 рублей. Об этом сообщает RT на русском.

Так, в набор первоклассника входит комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое. При этом число покупок этого товара увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом.

Что касается других школьных товаров, так, например рюкзак в среднем стоит 1563 рубля (на 3% меньше, чем в прошлом году), дневник 142 рубля (на 34% больше, чем в прошлом году), пенал 799 рублей (на 60% дороже прошлого года).

- В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также всё более практичная, запасливая стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычного, — цитирует RT пресс-службу аналитической компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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