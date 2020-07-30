2020-07-30T08:11:53+03:00
Общество

В Приволжье растет спрос на фитнес-браслеты

В лидерах также «умные» часы и Яндекс.Станции
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Рынок smart-устройств в мае-июне продемонстрировал положительную динамику. Так, в Приволжье спрос на «умные» гаджеты вырос в среднем на 20%. Наибольший интерес проявили жители Кировской области, там в салонах Tele2 число покупок увеличилось в 1,7 раза по сравнению с началом года, в Чувашии и Марий Эл - в 1,2 раза. Спрос в Нижегородской области и Удмуртии возвращается на докарантинный уровень, количество проданных в мае и июне устройств сравнялось с показателями начала года. Покупатели обращают внимание на баланс функциональности, надежности устройства и ценовой доступности.

После самоизоляции жители Приволжья стали больше следить за здоровьем и потраченными калориями. На долю фитнес-браслетов стоимость о 1990 до 2990 рублей сейчас приходится 60% всех покупок в сегменте smart-устройств. Абсолютным лидером стал Xiaomi Mi Band 4 с расширенной версией NCF, на эту модель приходится половина всех покупок. Фитнес-трекер не только считает шаги, пройденное расстояние и израсходованные калории, но и оценивает пульс, качество сна, а также время, проведенное без движения. Если владелец долго сидит на одном месте, браслет и предлагает сделать разминку.

Вторыми по популярности среди устройств стали «умные» часы-коммуникаторы. Их доля в продажах чуть превышает 30%. Наиболее популярными моделями оказались бюджетные JET Phone SP1 и JET Kid Connect. Важными опциям для покупателей стали геолокация с точностью до 10 метров и возможность позвонить на часы, чтобы услышать происходящее вокруг. На третьем месте оказались мини «Яндекс.Cтанции», доля их продаж выросла на 6%. Компактная колонка с голосовым помощником Алисой умеет включать музыку и радио, рассказывать сказки, управлять «умным» домом.

*Смарт, Ксяоми Ми Бэнд 4, НСиЭф, ДЖЕТ Фон СП1, ДЖЕТ Кид Коннект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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