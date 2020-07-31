Водитель в Ижевске «подрезал» автобус

Фото: 1 отдел УГИБДД по региону
30 июля, около 13 часов, напротив одного из домов по ул. Удмуртской в Ижевске произошла авария, в которой пострадала девушка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по региону.
- Водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» 32-летний молодой человек, при повороте направо, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, в результате совершил столкновение с автобусом «МАЗ» под управлением 25-летнего молодого человека, - говорится в сообщении.
Фото: 1 отдел УГИБДД по региону
В результате ДТП пассажир автомобиля «Chevrolet Lacetti» - 33-летняя девушка - получила травмы.
Фото: 1 отдел УГИБДД по региону
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