Водитель в Ижевске «подрезал» автобус

Фото: 1 отдел УГИБДД по региону

30 июля, около 13 часов, напротив одного из домов по ул. Удмуртской в Ижевске произошла авария, в которой пострадала девушка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по региону.

- Водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» 32-летний молодой человек, при повороте направо, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, в результате совершил столкновение с автобусом «МАЗ» под управлением 25-летнего молодого человека, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД по региону

В результате ДТП пассажир автомобиля «Chevrolet Lacetti» - 33-летняя девушка - получила травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД по региону

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пьяный водитель сбил перебегающего на красный свет пешехода в Ижевске

Только два водоема Удмуртии соответствуют нормам