Число пользователей приложения «Мой Tele2» в России за полгода выросло на четверть

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:34:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2 подводит итоги работы приложения «Мой Tele2» в первом полугодии 2020 года. Сервис наиболее популярен среди абонентов столичного региона, Ленинградской области и Урала. С помощью приложения клиенты управляют услугами, продают и покупают минуты и гигабайты, а также настраивают тарифы.

За полгода количество пользователей приложения «Мой Tele2» увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в регионах центральной России – 85% и в Черноземье – 81%. В Приволжье число пользователей увеличилось на 49% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Самыми активными здесь стали клиенты Tele2 из Удмуртии, Кировской и Ульяновской областей.

Столичный регион остается лидером по общему количеству пользователей сервиса. Московские абоненты оператора составляют 23% клиентов «Мой Tele2». Второе место по популярности приложения заняли регионы Урала с долей в 11% пользователей приложения. На третьей строчке списка оказались Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Запада, где проживает примерно 10% клиентов «Мой Tele2».

Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство клиентов (61%) посещают раздел «Услуги» для управления дополнительными опциями, также в нем можно проверить наличие платных подписок и отключить их. Около 53% пользователей открывают «Мой Tele2», чтобы продать или купить пакеты минут, гигабайтов и SMS в «Маркете Tele2».

Среди клиентов приложения «Мой Tele2» примерно 86% абонентов используют операционную систему Android*, а остальные – iOS*. Самыми популярными смартфонами среди пользователей приложения в Приволжье стали модели Huawei*, Xiaomi* и Samsung* – на их долю приходится 26%, 21% и 20% устройств соответственно. Список вендоров-лидеров замыкает Apple* с показателем в 9%.

- Приложение «Мой Tele2» позволяет абонентам дистанционно решать многие вопросы. В первом полугодии 2020 года темпы цифровизации ускорились. Абоненты еще активнее стали использовать дистанционные сервисы. Ежедневно в приложение заходят несколько миллионов клиентов, и с каждым днем их количество увеличивается. Это обусловлено и общей тенденцией перехода клиентов в интернет, и конечно, в связи с пандемией и рекомендациями специалистов минимизировать контакты с другими людьми. Поэтому в мае мы запустили возможность самостоятельной регистрации первой SIM-карты в приложении «Мой Tele2» и упрощенной активации последующих номеров. Это позволяет абонентам самостоятельно подключиться к Tele2 без взаимодействия с продавцом в салоне. В дальнейшем мы планируем добавлять в приложение и другие полезные функции для абонентов, - отметил Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2.

*андроид, айос, хуавей, самсунг, эппл

ИСТОЧНИК KP.RU