Гора Байгурезь или Заякинская кедровая роща? Выберите 100 лучших достопримечательностей Удмуртии!

19 Июль 2020 2020-08-04T16:02:13+03:00

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В Удмуртии завершился прием заявок в туристический проект «ДаУР!», посвященный 100-летию государственности республики. Напомним, в течение более чем двух месяцев каждый мог предложить место, достойное оказаться на специальной карте достопримечательностей региона. Начался второй этап проекта – голосование за 100 лучших вариантов!

Самые популярные и самые необычные места

Всего за время запуска проекта получено более 300 заявок. С каждой из них связана своя история. Кто-то счастливо проводил время на Пудемском пруду в детстве, а кто-то наполнялся силой у горы Байгурезь. Расскажем вам о самых популярных и самых необычных местах.

Фото: Мария Акатьева

В тройке лидеров: поселок Зуевы Ключи, Байгурезь и Заякинская кедровая роща. Еще бы! Практически каждый житель республики удивлялся смелости сельского учителя, который рискнул высадить кедры, окунались в мертвую воду, что тоненькой струйкой бьет из Гремячего родника или просили счастья, стоя на обрыве «немой» горы. Есть в списке и Дача Башенина, и город Сарапул, и набережная Ижевского пруда, и Кияикская сосна, и зоопарк…

Но среди всех этих мест есть и совсем малознакомые, связанные с историей отдельно взятого человека. Вот, например, Пудемский пруд в Ярском районе. Казалось бы, таких водоемов в каждом поселке… Но для участницы Марии он особенный. Каждый раз, когда она гостила у бабушки, то приходила к пруду, будто к старому другу. Сколько счастливых моментов! Это и рыбалка, и плавание, и катание на коньках…

Или полуразрушенная церковь Петра и Павла, что расположилась в селе Козлово Сарапульского района. Нашу участницу Ангелину с этим местом познакомил отец, когда ей было всего 14 лет. С тех пор она бывает там, когда выдается свободное время.

Фото: Ангелина Кадрова

– Я тогда, 12 лет назад, задавала много вопросов: «Папа, это реально? Я могу просто подойти и потрогать? Серьёзно кладка замешана на сыром яйце? Да, ну, бред! Папа! Здесь просто половина церкви! Ты это видишь? Пап, что это? Пап, а это что?», – поделилась Ангелина.

Как можно было проголосовать?

Зайти на сайт даур.рф. Здесь вы найдете карту Удмуртии с нанесенными точками – всеми заявкам, которые мы получили за время проекта. Нужно было лишь найти нужную и нажать на кнопку «Проголосовать». Каждый посетитель может оставить свой голос за 10 разных объектов.

В итоговый список – 100 лучших достопримечательностей Удмуртии – вошли те места, которые набрали большее количество голосов.

Откроем Удмуртию вместе?

СПРАВКА "КП"

«ДаУР!» – туристический проект, с помощью которого жители Удмуртии определили 100 лучших мест на карте республики.

Этапы проекта:

1. Сбор заявок. С 6 апреля по 17 мая каждый мог предложить то место, которое достойно внимания туристов.

2. Голосование. 18 мая прошел еще один этап проекта – выбор ТОП-100 достопримечательностей.

3. Награждение победителей. 12 июня эксперты объявили лучших участников – все фотоработы оценили жюри. Победители получили классные призы – фирменные свитшоты, термокружки, баффы (шарфы-трубы) и даже комплект для мобильной фотографии!

ИСТОЧНИК KP.RU