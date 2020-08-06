Из-за дефекта дороги ограничили движение в Удмуртии на границе с Кировской областью

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В Удмуртии на границе с Кировской областью до 21 августа ограничили движение грузовых машин. Об этом сообщает пресс-служб миндортранса республики.

- Ограничения вводятся в связи с выявлением дефектов и повреждений автодорог и искусственных дорожных сооружений, не допустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении.

Так, ограничения вводятся в Ярском районе Удмуртии на участке Орловский – граница Кировской области км 10+651 – км 23+000. На указанной дороге будет установлен дорожный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено»

Водителей просят автовладельцев учесть информацию и по возможности выбирать иной маршрут поездки в Кировскую область, в частности, маршрут Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области.

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