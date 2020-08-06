Социальная кампания «Внимание на дорогу» пройдет в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии с 3 по 9 августа пройдет социальная кампания «Внимание на дорогу». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Удмуртия стала пятым регионом России, где реализуется эта кампания. Основные направления которой информирование и просвещение населения, закрепление правил дорожного движения и отработка навыков поведения на дороге в различных ситуациях. План мероприятий обсудили на пресс-конференции 6 августа.

Так, в последний месяц лета и осенью пройдут мероприятия с пешеходами, водителями и будущими водителями, детьми в возрасте от 6 до 14 лет, родителями и педагогами. До каждого из участников кампании информация о правилах ПДД будет донесена в доступной форме. Всего запланировано более 250 мероприятий, среди которых семинары и тренинги.

По информации отдела УГИБДД различные мероприятия пройдут на территории МФЦ, ГИБДД МВД по Удмуртии, на автозаправочных станциях, на предприятии АО «ИПОПАТ», в пяти автошколах Ижевска, в торговых центрах, на самых массовых пешеходных переходах. Для детей мероприятия пройдут с 3 по 16 августа с привлечением педагогов.

Справка «КП»

Всероссийская социальная кампания «Внимание на дорогу», организованная Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации. Кампания направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением ПДД по причине отвлечения внимания среди всех категорий участников дорожного движения.