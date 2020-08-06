Комиссия проверила готовность школы №16 в Ижевске к учебному году

Фото: пресс-служба Ижевска

6 августа председатель гордумы Ижевска Олег Гарин с представителями МЧС, МВД и Роспотребнадзора проверили готовность школы №16 к учебному году. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В учреждении выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае ЧС. Проведен косметический ремонт кабинетов начальной школы, среднего звена и рекреационных зон, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Ижевска

По словам директора школы №16, Жанны Таранниковой, особое внимание обратили на третий этаж – поменяли двери, привели в порядок стены и подвесные потолки. Также была оформлена Патриотическая зона.

- Большой объем работы был направлен на систему теплоснабжения. Теперь мы уверены, что наши дети не замерзнут в зимний период, - говорит директор.

- Часть работ продолжаются и в настоящее время, но к 1 сентября все они откроют свои двери для учащихся и воспитанников Ижевска, - отметил Олег Гарин.

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