Отопительный сезон в Удмуртии: республика готова на 70,2%

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Удмуртия готова к зиме на 70,2%, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Речь идет об отопительном сезоне. В настоящее время продолжаются гидравлические испытания и ремонтные работы – на эти мероприятия из бюджета региона было выделено 200 млн руб., это в два раза больше, чем в прошлом году.

- Самые лучшие показатели по подготовке из городов сейчас демонстрирует Глазов – 71%. На 67% готовы Ижевск и Воткинск, на 65% – Можга, на 64% – Сарапул. И это хорошие показатели. Часть ремонтных работ уже завершена, часть – в полном разгаре, - говорится в сообщении.

Подготовка к отопительному периоду завершается и в районах. Так, в Алнашском готовность составляет 93,2%, в Сарапульском - 82,1%, Якшур-Бодьинском - 78,6%.

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