Робот-стенографист прошел испытания на судебных заседаниях Ижевска

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В течение июля на семи судебных участках мировых судей Октябрьского района Ижевска проходил испытания новый электронный помощник – робот-стенографист. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В «обязанности» робота входили фиксация и хранение аудио- и видеозаписей, а также распознавание речи участников заседаний и транскрибирование ее в текст протокола судебного заседания.

Всего за месяц с применением новой системы прошло 62 судебных заседания. Участники тестирования положительно оценили опыт работы с роботом-стенографистом, отметив высокую точность распознавания речи и возможность интеграции с существующей системой судебного делопроизводства. Кроме того, в ходе эксперимента удалось установить, что применение электронного помощника сокращает время подготовки протокола минимум на 38%.

Теперь правительство Удмуртии рассматривает возможность использования системы на судебных участках региона.

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