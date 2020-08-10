Специалисты составили топ-5 опасных для здоровья сфер деятельности в России

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Специалисты Роспотребнадзора составили рейтинг самых опасных для здоровья сфер деятельности за 2019 год, у работников которых чаще всего выявлялись профзаболевнаия. Об этом сообщает RT на русском.

Так, на первом месте профзаболеваний зафиксировано у работников предприятий по добыче полезных ископаемых — 46,9%, на втором месте обрабатывающие производства (29,9%), далее предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%). У работников сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, Роспотребнадзор зафиксировал 3,5% случаев профзаболеваний.

Всего в России за 2019 год было зафиксировано 4,5 тысячи случаев профзаболеваний (такие как хронический бронхит, нейросенсорная тугоухость (снижение слуха), вибрационная болезнь и радикулит), это на 629 случаев меньше, чем в 2018 году.

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