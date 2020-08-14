Ижевский историк выпустил книгу о трудовых династиях Ижевска

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Владимир Маратканов - ижевский историк, журналист и фотограф. Его новая книга рассказывает о 25 династиях Ижевска, которые внесли вклад в развитие республики. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Трудовые династии- узкая тема для исследования, но автор делится, что уже половина тиража распродана. Часть экземпляров ушла за пределы республики. Описывается жизнь 25 династий города Ижевск, которые внесли вклад в развитие промышленности и социальной культуры.

Источниками информации послужили архивные документы и воспоминания потомков, которые хранятся в Центральном государственном архиве УР. Автор трудился над монографией 5 лет. Это его третья историческая книга.

Предыдущие книги Владимира Маратканова, «Ижевские заводы в период арендно-коммерческого управления (1865 -1884 гг.)» и «Ижевская оружейная школа (1870-1918 гг.)», являются библиографической редкостью.

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