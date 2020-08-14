В Ижевске пройдет V Фестиваль скандинавской ходьбы

Фото: Федерация скандинавской ходьбы

Четыре года подряд это мероприятие радует любителей спорта и здорового образа жизни. И в этом году Фестивалю скандинавской ходьбы в Ижевске – быть!

Поклонники спорта, желающие участвовать в Фестивале, встречаются 29 августа на Фан-зоне в Парке им. С. М. Кирова в 10.00. А марафонцы выйдут на старт заранее, в 8 утра.

Дистанции

Участники соревнований, прошедшие регистрацию, преодолеют фиксированные дистанции: 3, 5, 10 км и марафон (42,195 км)

Лично-командные соревнования пройдут на дистанциях 5 и 10 км. Состав участников команды 6 человек (3 мужчин и 3 женщин).

Все желающие смогут присоединиться к фестивалю и пройти дистанцию 1 км на старте «Марш здоровья».

Участники

В этом году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки к соревнованиям допускают участников от 18 до 65 лет. У каждого должна быть справка с отрицательным результатом тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Получить ее нужно не ранее 3 дней до старта. Все участники, прошедшие тестирование освобождаются от стартовых взносов.

Если нет палок для скандинавской ходьбы?

На фестивале предусмотрен прокат оборудования для всех желающих!

Кстати, в прошлом году фестиваль прошел ярко и массово - на него пришло более 2500 человек.

Подробности на сайте: udfesca.ru и по телефону: +7 (3412) 65-99-65

*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»

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