Глава Ижевска раскритиковал темп ремонта в одной из школ города Фото: pixabay.com

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев раскритиковал темп ремонта в школе №8. Как сообщил глава города на своей странице во «ВКонтакте», в школе сейчас идёт большой ремонт.

- Темп работ по замене кровли меня не устраивает. Ежедневный график производства работ уже сегодня должен лежать у меня на столе, контроль за объектом будет тотальный, - заявил Олег Бекмеметьев.

Он отметил, что до начала учебного года строителям необходимо завершить работы, чтобы больше тысячи детей 1 сентября пришли учиться в школу.

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