Еще 28 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: Архив КП

По состоянию на утро 16 августа в Удмуртии зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб республики.

Все заболевшие жители Ижевска.

Всего в Удмуртии зарегистрировали 2 792 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 2 282 человека выздоровели. 56 человек скончались. На данный момент 339 заболевших в удовлетворительном состоянии, 104 средней степени тяжести и 11 в тяжелом состоянии.

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