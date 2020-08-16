Соревнования по триатлону пройдут в Воткинске Фото: Архив КП

Всероссийское соревнование по триатлону пройдет 23 августа в Воткинске. Организатор мероприятия – «Калашников Спорт». Об этом сообщили на сайте пресс-службы «Центра спортивной подготовки сборных команд» Удмуртии.

В этом году триатлонисты-любители поучаствуют в двух дистанциях:

- Спринт (750 м плавание/20 км на велосипеде/5 км бегом)

- Суперспринт (300 м плавание/8 км на велосипеде/2 км бегом)

Соревнования начнутся на Центральной площади Воткинска, а продолжатся на ул. Мира и акватории городского пруда.

Зарегистрироваться на соревнования можно здесь.