Вайнахская башня может появиться в Ижевске

Вайнахская башня может появиться по проекту «Сад дружбы» в парке Космонавтов. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев на личной странице «Вконтакте» 14 августа.

15 национальных диаспор создают свои уголки в парке.

– Представители чеченской и армянской общин поделились со мной, как это будет выглядеть, –делится глава города. – Задумка армян – визуализировать их родной алфавит, а на чеченской площадке может появиться Вайнахская башня. Азербайджанский сад уже почти готов. Здесь установлена скульптура «Бута» (огонь) – символ жизни.

Проект «Сад дружбы» победил в конкурсе президентских грантов 2018 года.

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