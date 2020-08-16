Итоги XXIX Республиканских летних сельских спортивных игр подвели в Удмуртии Фото: vk.com/igry_ksanogorskoeur
25 районов республики отправили команды на Республиканские сельские спортивные игры. Мероприятие завершилось вчера. Итоги игр опубликовали на официальной страннице мероприятия «Вконтакте».
В первой подгруппе победителем оказалась команда Увинского района. Второе и третье места заняли Завьяловский и Малопургинский.
Кезский район одержал победу во второй подгруппе. Вторым пришел Шарканский, а третьим – Якшур-Бодьинский.
В третьей подгруппе победил Юкаменский район. А Красногорский и Селтинский заняли второе и третье место.
Отдельно награждались победители соревнований по северной ходьбе, легкой атлетике и эстафеты.
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