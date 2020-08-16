Площадка для воркаута появится в школе №50 Ижевска по проекту «Инициативное бюджетирование»

Работы планируют завершить к 1 сентября Фото: Анастасия Михайлова

У школы №50 в Ижевске появится современная площадка для воркаута в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Напомним, главная задача проекта, который реализуется в столице Удмуртии уже не первый год, - привлечь к решению различных проблем (ремонту соцобъектов, благоустройству детских площадок и т.д.) самих жителей города.

В 2020 году на «Инициативное бюджетирование» выделили порядка 150 млн рублей. Каждый проект будет реализован при условии, что часть средств собирают инициативные граждане, до 1 млн рублей - субсидия из регионального бюджета и 15% от стоимость - из городского бюджета.

1,4 млн для детей и жителей соседних домов

В школе учится около 900 детей. В 2020 году здесь открыли 6 классов, куда придут 170 первоклассников. К 1 сентября площадка уже будет готова.

– Мы пытаемся развивать направления патриотического и спортивного характера, – делится директор школы Алексей Громов. – Так ребята смогут заниматься спортом во дворе школы на хороших тренажерах и добиваться отличных результатов.

На площадке разместят турники и тренажеры, а также уложат специальное покрытие.

На обустройство площадки для воркаута выделили 1,4 млн рублей

1 млн вложила республика, 150 000 рублей школа получила от Ижевска, 150 000 вложили родители и жители микрорайона. Также 100 000 школа получила от частного предпринимателя в качестве благотворительности.

По словам директора, площадка будет доступна и для жителей соседних домов. Они также принимали участие в решении о выборе проекта для инвестирования и помогали финансово.

Благоустройство площадки – не единственное, что хотят заменить и отремонтировать в школе.

– Мы участвовали в конкурсе с актовым залом, который требует ремонта, и с бассейном, – говорит Алексей Громов. – Бассейн не сделали, потому что нам не хватило средств. Чтобы его отремонтировать нужно около 3 миллионов. Пришлось тратить деньги на то, что мы можем сделать от начала и до конца.

Чтобы получить финансирование на эти проекты, школа будет участвовать в «Инициативном бюджетировании» в 2021 году

Обустройство площадки для воркаута – один 28 проектов Ижевска, победивших в конкурсе.

– В 2019 мы начинали всего лишь с пяти проектов, которые изначально выдвигались на конкурсы. В этом году 28 проектов мы реализуем по Ижевску. Очень большая разнонаправленность – это и спортивные площадки, и детские городки, даже ремонт бассейна в детском саду, территории общего пользования – тротуары, небольшие скверы во дворах, – рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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