Житель Удмуртии в пьяной ссоре убил соседа

Фото: pixabay.com

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего жителя Глазова, по подозрению в убийстве задержан 49-летний сосед погибшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 15 августа подозреваемый и потерпевший вместе выпивали, вечером между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил соседа ножом в область спины и шеи, - говорится в сообщении.

В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. Подозреваемый сам сообщил о случившемся в полицию.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено места происшествия, допрошены свидетели, злоумышленник задержан. Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Два человека погибли в ДТП на трассе Удмуртии.

- Глава Удмуртии попросил МВД усилить контроль в парках и скверах в городах.