Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии

В Удмуртии сожгли партию зараженных роз, ввозимых в республику. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

- 11 августа был проведен контроль ввозимых роз в Удмуртию из Эквадора. В результате на срезах 67 роз обнаружен карантинный объект – западный (калифорнийский) трипс. Наличие карантинного объекта подтвердила лаборатория, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии

В целях недопущения распространения трипса, зараженные розы сожгли.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Муфтий республики содержательней главы района»: Александр Бречалов раскритиковал работу главы Ленинского района Ижевска.

- Два человека погибли в ДТП на трассе Удмуртии.

- За минувшие сутки у жителей Удмуртии похитили 1,8 млн рублей.