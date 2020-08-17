Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии
В Удмуртии сожгли партию зараженных роз, ввозимых в республику. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
- 11 августа был проведен контроль ввозимых роз в Удмуртию из Эквадора. В результате на срезах 67 роз обнаружен карантинный объект – западный (калифорнийский) трипс. Наличие карантинного объекта подтвердила лаборатория, - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии
В целях недопущения распространения трипса, зараженные розы сожгли.
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