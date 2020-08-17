Ижевчанина задержали за попытку сбыта наркотиков

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Удмуртии полицейские задержали заклдачика интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- У дома по улице Ленинградская в результате оперативно-розыскных мероприятий при попытке сбыта наркотического вещества был задержан 52-летний ранее судимый ижевчанин. В ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено и изъято 150 таблеток ЛСД. По месту жительства у мужчины обнаружено еще 45 пакетиков с 80 таблетками, электронные весы и фасовочный материал, - говорится в сообщении.

Полицейским задержанный пояснил, что является закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. По факту попытки сбыта наркотиков в значительном размере возбуждено уголовное дело, на данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Муфтий республики содержательней главы района»: Александр Бречалов раскритиковал работу главы Ленинского района Ижевска.

- Два человека погибли в ДТП на трассе Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.