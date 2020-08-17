Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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17 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 5 жителей Завьяловского района (д. Новая Казмаска, с. Первомайский, СНТ "Завьяловские сады" (МО "Завьяловское"), с. Люк), по 4 случая зарегистрировано в Ижевске и Малопургинском районе (д. Курчум-Норья, д. Миндерево, с. Малая Пурга), по два случая — в Воткинске, Сарапуле, Можге, Граховском (с. Грахово и д. Иж-Бобья), Увинском (п. Ува) районах, по одному случаю — в Алнашском (с. Алнаши), Можгинском (д. Удмурт Сюгаил), Шарканском (д. Заречный Вишур), Сарапульском (д. Оленье-Болото) районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 379,
Воткинск - 35,
Сарапул - 82,
Можга - 280,
Глазов - 69,
Алнашский район - 136,
Балезинский район - 63,
Вавожский район - 39,
Воткинский район - 40,
Глазовский район - 26,
Граховский район - 28,
Дебёсский район - 9,
Завьяловский район - 242,
Игринский район - 34,
Камбарский район - 14,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 31,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 2,
Красногорский район - 9,
Малопургинский район - 77,
Можгинский район - 64,
Сарапульский район - 31,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 7,
Увинский район - 27,
Шарканский район - 12,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 11.