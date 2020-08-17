Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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17 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 5 жителей Завьяловского района (д. Новая Казмаска, с. Первомайский, СНТ "Завьяловские сады" (МО "Завьяловское"), с. Люк), по 4 случая зарегистрировано в Ижевске и Малопургинском районе (д. Курчум-Норья, д. Миндерево, с. Малая Пурга), по два случая — в Воткинске, Сарапуле, Можге, Граховском (с. Грахово и д. Иж-Бобья), Увинском (п. Ува) районах, по одному случаю — в Алнашском (с. Алнаши), Можгинском (д. Удмурт Сюгаил), Шарканском (д. Заречный Вишур), Сарапульском (д. Оленье-Болото) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 379,

Воткинск - 35,

Сарапул - 82,

Можга - 280,

Глазов - 69,

Алнашский район - 136,

Балезинский район - 63,

Вавожский район - 39,

Воткинский район - 40,

Глазовский район - 26,

Граховский район - 28,

Дебёсский район - 9,

Завьяловский район - 242,

Игринский район - 34,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 31,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 2,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 77,

Можгинский район - 64,

Сарапульский район - 31,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 7,

Увинский район - 27,

Шарканский район - 12,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.