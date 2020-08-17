Общественник предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, которые в момент нарушения перевозили детей

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Общественник Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, которые в момент нарушения перевозили детей. Об этом сообщает RT на русском.

- Предлагаем за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если в салоне в момент нарушения находился взрослый пассажир, ввести наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от двух до трёх лет, а если пассажир был несовершеннолетним — штраф в размере 90 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трёх до пяти лет», — написано в обращении.

При этом, сейчас для таких водителей грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

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