Погода в Ижевске 18 августа: переменная облачность и до +17 градусов Фото: Архив КП

Доброе утро, любимый город! На календаре 18 августа, вторник. Считают, что сегодня – самый трудный день недели. Но мы в это не поверим, а просто расскажем вам о погоде на сегодня.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра, сегодня днем будет +15…+17 градусов, переменная облачность, ночью +9…+11 градусов, без осадков, ветер 9-14 м/с. Будьте осторожнее: обещают порывы 15-17 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода, днем 18 августа ожидается +14…+16 градусов, ночью +7…+10 градусов, пасмурно.

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