Ижевчанина осудят за убийство знакомого

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что 19 апреля 2020 года мужчина приехал в Ижевск к знакомой. Обвиняемый выпивал в квартире по улице Ленинградская вместе с хозяйкой и ее 30-летним знакомым. Позже между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего в живот ножом. После того, как мужчина скончался от полученных ранений, обвиняемый и его знакомая продолжили выпивать, - говорится в сообщении.

Тело погибшего заметили соседи, которые вызвали полицию. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, изъято орудие преступления – нож, допрошены свидетели, проведены экспертизы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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