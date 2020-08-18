Полицейские задержали жителя Московской области, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

В Удмуртии сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте задержали жителя Московской области. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

- При личном досмотре у 31-летнего задержанного было изъято два свертка с веществом светлого цвета. Мужчина хотел оставить «закладки» с наркотиком в лесу. По результатам химического исследования выяснилось, что вещество является смесью, содержащей в своем составе наркотическое средство мефедрон массой 1017 граммов, - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей.

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