Более 100 тысяч рублей мошенники похитили у ижевчанки

Фото: Алена Селезнева

В полицию Ижевска обратилась 21-летняя воспитатель детского сада с заявлением о хищении денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Девушка рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что на имя девушки пытаются оформить кредит, так, чтобы предотвратить это ей нужно было оформить кредит на ту же сумму. После того, как девушка оформила кредит по указаниям мошенника она продиктовала номер карты и код из смс, - говорится в сообщении.

В результате со счета было списано 100 тысяч рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

УМВД России по Ижевску напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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