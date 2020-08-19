Россияне проведут онлайн 1,2 млрд лет

Фото: Владимир Веленгурин

Уже 4,5 млрд человек в мире пользуются интернетом. Такие данные озвучили исследователи We are social. Россия вошла в топ-15 самых интернет-активных стран. В среднем житель страны проводит онлайн уже более 7 часов в день. Это чуть меньше времени сна.

По статистике, больше трети россиян, проснувшись, сразу берут в руки смартфон, ноутбук или планшет. А каждый второй житель мегаполиса отмечает признаки номофобии — боязни остаться без гаджета. Среди всех интернет-приложений лидируют мессенджеры и соцсети — ими пользуются 89% юзеров. Впрочем, развлекаемся мы в интернете или работаем – среднестатистический житель страны все чаще испытывает потребность в качественной интернет-загрузке.

Международные исследователи сравнили российских операторов по скорости передачи данных. Компания Ookla обнародовала итоги независимого исследования качества мобильного интернета. Лидером по скорости в Удмуртии эксперты признали МегаФон.

Само исследование основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest® на своих мобильных устройствах по всей территории России. Для составления рейтинга 2020 года компания Ookla проанализировала почти 3 миллиона таких замеров по всей стране с января по июнь. У абонентов МегаФона зафиксированы самые высокие скорости. В пресс-службе сотового оператора считают, что добиться высоких показателей в рейтинге экспертов Ookla удалось благодаря развитию инфраструктуры.

С начала года в Удмуртии оператор ускорил интернет еще для 40 тысяч жителей райцентров от Балезинского до Алнашинского районов. Представители МегаФона отмечают: теперь загружать интернет-страницы в поселках могут также быстро, как и в крупных городах. Якшур-Бодья, Кез, Малая Пурга, Алнаши, Киясово, Красногорское – здесь интернет у абонентов МегаФона стал быстрее. А в самом Ижевске инженеры запустили скоростную сеть LTE Advanced (LTE-A).

Телеком-аналитики уверяют, онлайн-аппетиты абонентов постоянно растут. Только за последний год общий интернет-трафик в Удмуртии вырос в 2 раза. И этот показатель, по мнению экспертов, продолжит увеличиваться. По прогнозам международных экспертов, в этом году пользователи интернета всего мира проведут онлайн 1,2 млрд лет.

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