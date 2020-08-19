Работников «Ижстали» поблагодарили за хорошее воспитание детей

Фото: ПАО «Ижсталь»

Работникам завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел»), чьи дети завершили учебный год на отлично, вручили благодарственные письма.

55 работников завода получили благодарственные письма за подписью директора управления персонала и председателя профсоюзного комитета. Дети каждого из них закончили учебный год на одни пятерки. Среди отличников – учащиеся школ и студенты средне-специальных и высших учебных заведений. Кроме благодарностей, родители получили денежное вознаграждение, а дети – сладкие подарки. На центральной проходной завода установили стенды с фотографиями ижсталевских семей, в которых воспитали отличников учебы.

Также на «Ижстали» ежегодно проходит встреча представителей администрации завода с детьми-первоклассниками, чьи родители трудятся на заводе. Ребят знакомят с заводом, проводят конкурсы и викторины, театрализованные представления, вручают рюкзаки с наборами школьных принадлежностей.

- На «Ижстали» трудится много семей и династий. И такие встречи помогают детям лучше понять, чем занимаются родители, показывают важность работы металлургов, – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

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