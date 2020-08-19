Жителя Удмуртии подозревают в хищении крупной суммы у отчима

Фото: Ульяна Колмогорова

В полицию Удмуртии обратился 60-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, о том, что отчим хранил сбережения подозреваемый узнал от матери. Чтобы взять деньги на алкоголь, 34-летний мужчина вскрыл сундук и похитил 130 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан по «горячим» следам, на момент задержания у него было изъято 111 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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