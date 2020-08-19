Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей

Фото: Сергей Грачев

Глава Удмуртии Александр Бречалов проводит очередной прямой эфир, где расскажет о последних новостях по коронавирусу и ответит на вопросы горожан. Трансляция началась в 19:00 19 августа, в среду, в социальных сетях главы региона.

Александр Бречалов во время эфиров рассказывает о ситуации с коронавирусом в Удмуртии, анонсирует нововведения в связи с пандемией и отвечает на вопросы жителей. Вы тоже можете оставить комментарий к трансляции.

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