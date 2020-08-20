Погода в Ижевске 20 августа: до +14 и дождливо

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Судя по прогнозам синоптиков, пора доставать теплые куртки (а может даже и шапки). Какой погоды ждать сегодня, 20 августа, днем, расскажет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра днем ожидается +12…+14 градусов, небольшие дожди, ночью +8…+10 градусов.

По данным сервиса Яндекс.погода, будет +13…+14 градусов, небольшой дождь в первой половине дня, ночью +11…+13 градусов. Ветер – северо-западный, 5,1 м/с. Поэтому обещанные +13 будут ощущаться всего лишь как +9.

Желаем вам отличного дня!

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