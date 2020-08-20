С начала года в авариях с пешеходами в Ижевске погибло 6 человек

Фото: Константин Ившин

С января 2020 года в Ижевске произошло 160 аварий с участием пешеходов.

- В результате погибло 6 человек, 159 получили травмы различной степени тяжести. В 33 авариях пострадали несовершеннолетние пешеходы, - сообщает МВД по Удмуртии. - Каждое второе ДТП произошло на пешеходном переходе, каждое третье – в темное время суток

Кстати, 49 аварий произошли по вине пешеходов – они не соблюдали правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Ижевска призывает пешеходов быть внимательными при пересечении проезжей части и не выходить на дорогу, не убедившись в безопасности.

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