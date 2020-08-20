До конца сентября в Завьяловском районе Удмуртии появится освещение

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

В Удмуртии на дороге «Ижевск-Сарапул» и «Ижевск-Аэропорт» до конца сентября установят освещение. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» Миндортранса по региону.

- Освещение автомобильных дорог играет важную роль и выполняет незаменимые функции, как в небольших посёлках, так и в городах. Именно освещение дорог и улиц обеспечивает безопасное движение владельцев транспортных средств и пешеходов, - отметил министр ведомства Алексей Горбачев.

На данный момент на дорогах уже установлены опоры. Следующим этапом станет прокладка кабеля. Работы на объектах завершатся до конца сентября.

Кроме того, освещение будет установлено на дорогах: Ижевск - Сарапул (при въезде в Сарапул) и Малая Пурга - Нижнее Кечево (в селе Яган).

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