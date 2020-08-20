«Ижсталь» посетили глава администрации Ленинского района и представители общественности Ижевска

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») посетили глава Администрации Ленинского района Ижевска Рамиль Гайнуллин и представители общественности. В ходе визита они познакомились с особенностями производственного процесса, обсудили с руководством завода текущее состояние дел и перспективы развития предприятия, влияние металлургического производства на состояние атмосферы Ижевска.

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Гости побывали в электросталеплавильном и прокатном цехах, на участке финишной отделки проката и складе готовой продукции. Получили ответы на интересующие вопросы, в том числе – о предпринимаемых заводом мерах по сокращению количества выбросов в атмосферу.

В 2012 году на «Ижстали» завершился проект по масштабной реконструкции производственных мощностей. Было закрыто мартеновское производство – основной источник выбросов в атмосферу. Введен в эксплуатацию новый сталеплавильный комплекс, оснащенный современной системой газоочистки. В результате количество выбросов сократилось более чем в 9 раз – с 5504 тонн в 2008 году до 586 тонн в 2019 году.

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Сегодня на «Ижстали» осталась одна дуговая сталеплавильная печь, газоочистная система которой требует доработки. Для решения данной проблемы реализуется проект поэтапного подключению этой печи к газоочистке нового сталеплавильного комплекса. Стоимость проекта превышает 260 млн рублей. Завершить работы планируется в 2022 году. Новое оборудование уже начало поступать на предприятие.

Также гостям рассказали о том, что завод имеет собственную аккредитованную химическую лабораторию, которая осуществляет регулярный мониторинг состояния воздушной среды и производит более 4 тысяч различных анализов в год. По их результатам превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

Фото: «Ижсталь»

- Вопросам экологии на «Ижстали» уделяется самое пристальное внимание. Разработана программа по снижению влияния металлургического производства на окружающую среду Ижевска. И мы последовательно реализуем все ее этапы, – прокомментировал управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

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